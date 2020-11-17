فاوتشي : نتائج لقاح موديرنا المضاد لكورونا “رائعة بشكل مذهل”

رحب مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية الطبيب أنطوني فاوتشي في تصريح لوكالة فرانس برس الإثنين بإعلان شركة موديرنا الأميركية أن لقاحها التجريبي المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة تقارب 95% في مكافحة

الفيروس.

وقال فاوتشي، عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا والشخصية المحترمة جدا في الولايات المتحدة على صعيد التصدي للجائحة. إن “فكرة امتلاكنا لقاحا فعالا بنسبة 94.5% رائعة بشكل مذهل”. مضيفا أن “هذه نتيجة مذهلة حقا، أعتقد أن ما من أحد كان يتوقع أن تكون جيدة إلى هذا الحد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية