فاوتشي : نتائج لقاح موديرنا المضاد لكورونا “رائعة بشكل مذهل” – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2020 - 09:02

فاوتشي : نتائج لقاح موديرنا المضاد لكورونا “رائعة بشكل مذهل”

منذ 1 ساعة 17 November، 2020
كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي
أخبار دولية - الولايات المتحدة

رحب مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية الطبيب أنطوني فاوتشي في تصريح لوكالة فرانس برس الإثنين بإعلان شركة موديرنا الأميركية أن لقاحها التجريبي المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة تقارب 95% في مكافحة
الفيروس.

وقال فاوتشي،  عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا والشخصية المحترمة جدا في الولايات المتحدة على صعيد التصدي للجائحة. إن “فكرة امتلاكنا لقاحا فعالا بنسبة 94.5% رائعة بشكل مذهل”. مضيفا أن “هذه نتيجة مذهلة حقا،  أعتقد أن ما من أحد كان يتوقع أن تكون جيدة إلى هذا الحد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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