حردان عزى بالمعلم: خسارة كبيرة ولكن سوريا ولادة للقامات والمناضلين

أبرق رئيس المجلس الأعلى في الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان النائب أسعد حردان الاثنين إلى الرئيس السوري بشار الأسد، معزيا بوفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

وقال حردان في برقيته “تلقينا ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة السيد وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء ـ وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية، وهو من القامات الكبيرة، وقد أدى دورا وطنيا وقوميا بارزا خلال مسيرته الديبلوماسية، من ثم على رأس الديبلوماسية السورية”.

واضاف حردان ان “وفاة الوزير وليد المعلم في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به سوريا، خسارة كبيرة، لما كان يتمتع به من صفات مميزة وبراعة ديبلوماسية وجرأة الموقف”، وتابع “لكن سوريا ولادة للقامات والمناضلين وتزخر بالكفايات القادرة على تحمل المسؤوليات وخوض معارك الدفاع عن وحدة سوريا وسيادتها وكرامتها”.

وقال حردان “باسمي، وباسم قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي أتقدم من سيادتكم بأحر التعازي، ومن عائلة الفقيد الراحل وكل ابناء شعبنا السوري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام