غرفة التحكم المروري : كل الطرق الجبلية سالكة باستثناء طريق عيناتا الأرز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2020 - 08:46

غرفة التحكم المروري : كل الطرق الجبلية سالكة باستثناء طريق عيناتا الأرز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

منذ 55 mins 16 November، 2020
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