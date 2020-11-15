خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 12 حالة إيجابية

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 12 حالة إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:

زغرتا 1

كفرحاتا 2

مزيارة 1

كفردلاقوس 1

رشعين 2

بسبعل 3

سرعل 1

كفرياشيت 1

وشددت الخلية على “المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، و تحت طائلة المسؤولية”.

وجددت تأكيدها “تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام