خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 12 حالة إيجابية

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 12 حالة إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:
زغرتا 1
كفرحاتا 2
مزيارة 1
كفردلاقوس 1
رشعين 2
بسبعل 3
سرعل 1
كفرياشيت 1
وشددت الخلية على “المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، و تحت طائلة المسؤولية”.
وجددت تأكيدها “تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام