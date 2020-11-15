خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 12 حالة إيجابية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2020 - 12:56

خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 12 حالة إيجابية

منذ 2 ساعة 15 November، 2020
كوارث
لبنان

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 12 حالة إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:

زغرتا 1
كفرحاتا 2
مزيارة 1
كفردلاقوس 1
رشعين 2
بسبعل 3
سرعل 1
كفرياشيت 1

وشددت الخلية على “المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، و تحت طائلة المسؤولية”.
وجددت تأكيدها “تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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