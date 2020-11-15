وفد من حزب الله زار المطران العمّار مهنئا بمهامه الكنسية الجديدة

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا، الشيخ زيد ضاهر، رئيس أساقفة صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمّار في مقر المطرانية في صيدا، بحضور الحاج حسين السارجي.

الوفد قدم التهنئة للمطران العمّار لمناسبة إعادة انتخابه مشرفا على توزيع العدالة في المحاكم المارونية ضمن النطاق البطريركي، وإنتخابه رئيسا لمحكمة سينودس أساقفة الكنيسة المارونية.

وتم استعراض المستجدات السياسية والأمنية على الساحة الداخلية وتحديدا الملف الحكومي وانعكاسه على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، حيث دعا الطرفان إلى ضرورة العمل بشكل مكثف وعاجل لتشكيل حكومة تعمل على إنقاذ الوطن من أزماته التي يتخبط فيها، والعمل لإعادة إعمار بيروت.

وفي الختام توجه المطران العمار بالشكر للوفد على زيارته وتهنئته.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام