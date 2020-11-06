“الجهاد” باركت إنتصار الأسير الأخرس على السجان الصهيوني: يضاف لإنجازات الحركة الأسيرة

قالت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين إن الأسير البطل ماهر الأخرس بعد 103 أيام من معركة الكرامة والصمود واصل خلالها إضرابه المفتوح عن الطعام بعزيمة وبسالة متحديا جبروت السجانين الصهاينة وإرهابهم.

وتابعت الحركة الجمعة “أنهى المجاهد البطل إضرابه اليوم، ليسجل إنجازا يضاف إلى إنجازات الحركة الأسيرة، وذلك على الرغم من شدة المعاناة التي كابدها فترة إضرابه عن الطعام”.

وأشادت الحركة بهذا الانجاز للأسير الأخرس، مباركة له الانتصار على السجان، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب الأسرى حتى ينالوا حريتهم بإذن الله.

المصدر: فلسطين اليوم