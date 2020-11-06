التحكم المروري: تعطل سيارة على جسر #الكولا و #حركة_المرور كثيفة بالاتجاهين ودراج من مفرزة سير بيروت الاولى يعمل على المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 19:06

التحكم المروري: تعطل سيارة على جسر #الكولا و #حركة_المرور كثيفة بالاتجاهين ودراج من مفرزة سير بيروت الاولى يعمل على المعالجة

منذ 1 ساعة 6 November، 2020
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