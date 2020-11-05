سلسلة نشاطات لحزب الله في صيدا بمناسبة المولد النبوي وأسبوع الوحدة الاسلامية

نظمت منطقة صيدا في حزب الله لمناسبة ذكرى ولادة الرسول الاكرم محمد بن عبد الله(ص) وحفيده الإمام جعفر الصادق(ع) وأسبوع الوحدة الإسلامية، سلسلة من الأنشطة شملت مدينة صيدا وبلدات الجوار، تضمنت اللقاء الثقافي العلمائي الإفتراضي الإلكتروني حول “الوحدة الإسلامية” في “مجمع السيدة الزهراء” في صيدا.

وكانت جولة في العديد من البلدات حيث وزعت حلوى المولد على البيوت والمؤسسات عبر فرق جوالة من “كشافة الإمام المهدي”، وزيارة لأكثر من 130 شخصا في منازلهم وتوزيع مبالغ نقدية عليهم بعنوان “هدية المصطفى”، كما تم توزيع حصص تموينية غذائية على اكثر من 300 فقير بعنوان “هدية المصطفى”.

واقيم “مهرجان المصطفى الإنشادي” الافتراضي الإلكتروني لفرقة “سيد الشهداء الإنشادية الإسلامية” التابعة لكشافة “الامام المهدي” في “مجمع سيد الشهداء” في حارة صيدا.

كما جرت إضاءة الشموع والزينة الليلية في الساحات والشوارع والمساجد داخل البلدات والأحياء في كل بلدات منطقة صيدا وزيارة لكل من مفتي صور وجبل عامل الجعفري الشيخ حسن عبد الله في منزله في الغازية ومفتي مرجعيون الجعفري الشيخ عبد الحسين عبد الله في منزله في حارة صيدا.

كما تم إطلاق المسابقة الثقافية حول شخصية الرسول الأكرم وحافلة النور المتجولة في الأحياء والشوارع التي تصدح بالمدائح النبوية والتواشيح الإسلامية بمشاركة المنشدين حسن الزين ومحمد محيدلي في الغازية وصيدا وتعمير عين الحلوة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام