“الجهاد”: لتنشيط الحراك الشعبي بالضفة دعما للأسير الاخرس والإفراج عنه من سجون العدو

أكد القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين سام السعدي “وجود تقصير واضح من مختلف الجهات في الوقوف مع الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم 101، رفضاً لاعتقاله الإداري”، وشدد على “ضرورة استدراك الوضع قبل فوات الأوان”.

وقال السعدي الاربعاء “يجب تنشيط الحراك الشعبي في الضفة من أجل دعم الأسير ماهر والإفراج عنه من سجون الاحتلال”، ودعا “الحركة الأسيرة وهيئاتها القيادية أن تبادر إلي عمل برنامج لقيادة المرحلة بسبب دورها الكبير في الضغط على الاحتلال”.

وطالب السعدي “بضرورة تشكيل لجنة في قطاع غزة تشمل كل الفصائل، وذلك للتواصل مع السلطة لتنشيط جهودها في السلك الدبلوماسي للإفراج عن الأسير الأخرس عبر التحرك في المؤسسات والمحاكم الدولية”.

المصدر: فلسطين اليوم