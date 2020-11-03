مستشار النمسا يصف هجوم فيينا بالإرهابي ويعلن نشر قوات من الجيش وسط العاصمة

وصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، الهجوم الذي هز مساء الاثنين فيينا، بالإرهابي، معلنا نشر قوات من الجيش وسط المدينة لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرطة.

وقال كورتز، في سلسلة تغريدات نشرها عبر “تويتر” في أول تعليق منه على أحداث فيينا: “جمهوريتنا تمر بأزمنة غير سهلة. أود أن أشكر كل (العاملين في) خدمات الطوارئ الذين يخاطرون بحياتهم، وخاصة اليوم، من أجل أمننا. شرطتنا ستتخذ إجراءات حاسمة ضد المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي الشنيع”.

وأكد كورتز أن الشرطة تمكنت من القضاء على أحد المهاجمين، مضيفا: “لن نسمح أبدا للإرهاب بترويعنا سنكافح بحزم هذه الهجمات بكل الوسائل الممكنة”.

وذكر المستشار النمساوي: “قررت الحكومة النمساوية، لتمكين الشرطة من التركيز بشكل كامل على عملية مكافحة الإرهاب، أن تتولى القوات المسلحة بشكل فوري حراسة الممتلكات التي حرستها سابقا شرطة فيينا”.

وأعرب كورتز عن تعازيه لذوي ضحايا الهجوم والمصابين، وشكر زعماء الاتحاد الأوروبي وشركاء النمسا الدوليين على تضامنهم مع بلاده.

وأعلنت السلطات النمساوية، مساء الاثنين، أن فيينا تعرضت لهجوم إرهابي شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة سقوط قتلى وجرحى بحوادث عدة لإطلاق النار لكن لم يتم توضيح عددهم حتى الآن.

المصدر: وكالات