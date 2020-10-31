المديرة العامة للنفط: توزيع المازوت اعتبارا من الاثنين

أوضحت المديرة العامة للنفط أورور الفغالي في بيان، أنه “وبعد اجتماعات مكثفة مع المعنيين في مصرف لبنان وبتوجيهات حثيثة من معالي وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، نجحت إدارة المنشآت في فتح حسابين مصرفيين لتلقي إيداعات نقدية من شركات التوزيع توازي قيمة حصص السحب اليومية، حيث ستنطلق عملية توزيع مادة المازوت اعتبارا من يوم الاثنين، لتعود الامور الى طبيعتها بعد توقف قسري، مع الاشارة الى أن مخزون المنشآت الاستراتيجي سيؤدي الى توازن كامل في السوق للمرحلة القادمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام