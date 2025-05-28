طهران: لن نسمح بحرماننا من التخصيب.. ويدنا على الزناد

شدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد إسلامي، على أن حرمان طهران من التخصيب هو أمر مرفوض، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني أنه في حالة ترقب واستعداد لكل السيناريوهات.

وقال إسلامي، في تصريح له على هامش اجتماع لمجلس الوزراء اليوم، إن “مستوى تفتيش الوكالة الدولية لمنشآتنا النووية غير مسبوق على مستوى العالم”، موضحاً أنه “قد يُسمح للمفتشين الأميركيين بالدخول لتفتيش هذه المنشآت”، في حال تم التوصل إلى اتفاق.

واعتبر أن “حملات التشويه من قبل المنافقين والمعارضين والصهاينة مستمرة منذ سنوات، ويقومون بين الحين والآخر بنشر مزاعم حول مواقع معينة، لكنها تتضح لاحقاً بأنها غير صحيحة”.

وأضاف: “صناعتنا النووية سلمية بالكامل، وكل إمكاناتنا تقع تحت إشراف الوكالة الدولية، ولا يوجد أي غموض في هذا المجال”.

وحول ما تردد من أن بعض المفاوضات تتضمن مقترحاً بأن يتم تخصيب اليورانيوم في دول الخليج الفارسي، قال إسلامي، إن “موقفنا قانوني وحقوقي، فالتخصيب هو أساس الصناعة النووية، ومثال ذلك أن تطلب من شخص أن يمتلك محطة كهرباء دون أن يكون لديه محطة توليد للطاقة”، مؤكداً أن “حرماننا من التخصيب يعني القضاء على صناعتنا، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا، وهو خط أحمر”.

“الحرس الثوري”: يدنا على الزناد

من جانبه شدد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، مخاطباً الولايات المتحدة الأميركية، على أن “إيران مستعدة لكل السيناريوهات ولن تخضع لإملاءات الآخرين”.

وأوضح أن القوات “في حالة ترقب وإذا ارتكب العدو أي حماقة فسيتلقى رداً فورياً وحاسماً وأيدينا على الزناد”.

المصدر: الأخبار