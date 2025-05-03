وسائل اعلام سورية: دوي انفجارات في العاصمة دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 3 2025 - 00:28

وسائل اعلام سورية: دوي انفجارات في العاصمة دمشق

منذ 49 mins 2 May، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة