تدابير سير بسبب صيانة الإنارة في نفق المطار باتجاه خلدة

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها السبت ان “إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال صيانة الإنارة داخل نفق المطار-الكوكودي (النفق المتّجه من بيروت نحو خلدة)، وذلك يومَي الأحد والإثنين 25 و 26-5-2025، يومياً اعتبارًا من منتصف اللّيل لغاية السّاعة الرابعة من فجر اليوم التّالي”.

واضاف البيان انه “لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:

– تحويل السّير القادم من أوتوستراد المطار باتجاه خلدة نحو الأوزاعي.

– تحويل السّير القادم من المطار باتجاه خلدة الى طريق المطار القديم.

– تحويل السّير القادم من المريجة -الكوكودي نحو أنفاق المطار الى طريق المطار القديم”.

وتابع البيان “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام