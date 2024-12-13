تدابير سير داخل نفق المطار يومي السبت والاحد بسبب أعمال الصيانة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 13 2024 - 22:18

تدابير سير داخل نفق المطار يومي السبت والاحد بسبب أعمال الصيانة

منذ 37 mins 13 December، 2024
قوى الامن الداخلي
لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها الجمعة عن تدابير سير داخل أنفاق المطار يومي السبت والاحد بسبب أعمال صيانة وسيتم تحويل السير الى محلة الأوزاعي.

وقال البيان “ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة داخل نفق المطار، لذلك وبناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم منع مرور السير بشكل كلي على المسرب الغربي من نفق المطار (السير القادم من بيروت باتجاه خلدة)، اعتباراً من الساعة 21,00 حتى الساعة 6.00 من صباح اليوم التالي، بتاريخي 14و15-12-2024، وسيتم تحويل السير الى محلة الأوزاعي”.

وتابع البيان “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم وبلافتات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة