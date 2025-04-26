38 شهيدا والاحتلال الصهيوني ينذر 3 مناطق بمدينة غزة بالإخلاء

تواصل القصف الصهيوني، اليوم الجمعة، على أنحاء متفرقة من قطاع غزة مخلفا 38 شهيدا منذ ساعات الفجر. فيما دعا جيش الاحتلال سكان 3 مناطق في مدينة غزة شمال القطاع إلى إخلائها تحسبا لهجوم.

وكتب المتحدث باسم الجيش الصهيوني باللغة العربية أفيخاي أدرعي -في منشور على موقع إكس- “في ضوء تنفيذ عمليات إرهابية انطلاقا من المنطقة المذكورة، سيهاجم الجيش بقوة شديدة كل منطقة يتم استخدامها لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية”،بحسب تعبيره ودعا السكان إلى الانتقال إلى المناطق الغربية من مدينة غزة.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لتوسيع كبير للقتال بغزة واحتلال مناطق إضافية في أنحاء القطاع وتكثيف الغارات، مشيرة إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية يعتقدون بأنه لا مفر من رفع مستوى العمليات وزيادة الضغط.

وبدعم أميركي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​

المصدر: مواقع