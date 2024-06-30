التحكم المروري: انتهاء الاشغال داخل نفق المطار – المسلك الشرقي واعادة فتح السير – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 11:24

التحكم المروري: انتهاء الاشغال داخل نفق المطار – المسلك الشرقي واعادة فتح السير

منذ 24 mins 30 June، 2024
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