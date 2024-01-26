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January 26 2024 - 10:14

تدابير سير وإقفال شارع المصارف في بيروت

منذ 1 ساعة 26 January، 2024
قوى الامن الداخلي
لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها الجمعة انه سيتم اتخاذ سلسلة تدابير سي وإقفال شارع المصارف في بيروت بسبب انعقاد جلسة لمجلس النواب.

وقال البيان “عند الساعة 15.00 من يوم الجمعة 26/01/2024 سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامّة لمتابعة دراسة وإقرار مشروع الموازنة العامّة لعام 2024، لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كُلِيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتبارا من الساعة 10.00 صباحا من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء”.

وتابع البيان “يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة السّير ومنعًا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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