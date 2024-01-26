أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها الجمعة انه سيتم اتخاذ سلسلة تدابير سي وإقفال شارع المصارف في بيروت بسبب انعقاد جلسة لمجلس النواب.

وقال البيان “عند الساعة 15.00 من يوم الجمعة 26/01/2024 سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامّة لمتابعة دراسة وإقرار مشروع الموازنة العامّة لعام 2024، لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كُلِيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتبارا من الساعة 10.00 صباحا من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء”.

وتابع البيان “يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة السّير ومنعًا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام