وزارة التربية: اعداد جداول مستحقات للمتعاقدين بدل فروقات الساعات المنفذة والصفائح وتعويض المثابرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2025 - 19:48

وزارة التربية: اعداد جداول مستحقات للمتعاقدين بدل فروقات الساعات المنفذة والصفائح وتعويض المثابرة

منذ 48 mins 2 May، 2025
وزارة التربية
لبنان

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنه “تم اعداد جداول مستحقات بدل فروقات الساعات المنفذة للمتعاقدين على حساب الصناديق وعددهم ١٩٠٩ متعاقدين ، عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول ٢٠٢٤ ،كما تم اعداد جداول بدل الصفائح وتعويض المثابرة للعاملين في المكننة والاجراء والمستخدمين على حساب صناديق المدارس الرسمية، عن شهري شباط واذار ٢٠٢٥ ، الذين بلغ عددهم ٤٢٧٣ .

كذلك تم اعداد جداول مستحقات بدل المثابرة والصفائح للمتعاقدين في الادارة المركزية والمناطق التربوية عن شهري شباط واذار ٢٠٢٥ ، والذين بلغ عددهم ١٦٨ .

ولفتت الوزارة إلى أنها “حولت هذه المستحقات ولمرة أخيرة إلى شركة تحويل الأموال ، وسوف تكون متاحة للقبض مطلع الأسبوع المقبل ، على أن يتم الدفع في المرات المقبلة من خلال مصدر الدخل أي الصناديق ، وسوف تعمل الوزارة على تحويل الأموال إلى هذه الصناديق”.

المصدر: مواقع

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