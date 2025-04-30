غوتيريش يحذر من كارثة “تفوق الخيال” في غزة

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراً شديد اللهجة بشأن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، قائلاً إن الوضع “انتقل من سيئ إلى أسوأ… ثم إلى ما يفوق الخيال”، معبّراً عن قلقه من استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط عسكرية من قبل مسؤولين إسرائيليين.

وفي جلسة وزارية لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، أضاف غوتيريش: “عنف المستوطنين مستمر بمستويات مقلقة، في ظل مناخ من الإفلات من العقاب، بينما تتعرض مجتمعات فلسطينية كاملة لهجمات متكررة، أحياناً بدعم من جنود إسرائيليين”.

من جانبه قال المراقب الدائم لدولة فلسطين المحتلة لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن “إسرائيل تفرض حصاراً عقابياً معلناً على غزة، يحرم أكثر من مليوني إنسان من الغذاء والماء والدواء والكهرباء”، مضيفاً: “لا يوجد نقص في القنابل التي تسقط على غزة، لكن هناك نقص مفروض في كل شيء آخر… إنها مجاعة تُستخدم كسلاح حرب ضد السكان المدنيين”.

وفي المقابل، ردّ نائب مندوب كيان الاحتلال الدّائم في الأمم المتحدة، جوناثان ميلر، بالقول: “الحرب يمكن أن تنتهي غداً إذا أطلقت حماس سراح الرهائن وألقت السلاح. هذا هو الطريق الوحيد نحو السلام”.

المصدر: وكالات