تبادل لإطلاق النار بكشمير وباكستان تحذر الهند من “مغامرة متهورة”

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول باكستاني قوله إن القوات الباكستانية والهندية تبادلت إطلاق النار خلال الليل على طول خط السيطرة الفعلي، الذي يشكل الحدود بين البلدين في كشمير، في حين حذرت باكستان جارتها من أي “مغامرة متهورة” وتوعدت بالرد على أي اعتداء على سيادتها.

وقال المسؤول الحكومي في مقاطعة وادي جيلوم بكشمير، سيد أشفق جيلاني “وقع تبادل لإطلاق النار بين موقعين في وادي ليبا خلال الليل، ولم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرّة والمدارس مفتوحة”.

في المقابل، قالت مصادر عسكرية هندية إن الجيش الهندي رد على إطلاق نار من جانب القوات الباكستانية استهدف بعض المواقع الهندية، وأكدت عدم تسجيل إصابات. ويقسم خط السيطرة إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، حيث تدعي كل منهما أحقيتها فيه.

وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان عقب هجوم في الشطر الهندي من كشمير الثلاثاء، أسفر عن مقتل 26 سائحاً. وألقت نيودلهي باللائمة في الهجوم على مجموعة يزعم أنها تعمل من باكستان، في حين تنفي إسلام آباد هذه المزاعم.

وأعلنت الحكومة الهندية سلسلة إجراءات دبلوماسية ضدّ باكستان شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين، كما علقت إصدار التأشيرات للباكستانيين وطلبت من المتواجدين في الهند مغادرة البلاد.

في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي بعد ظهر أمس الخميس، طرد دبلوماسيين وإلغاء تأشيرات الهنود ومطالبتهم بالمغادرة خلال 48 ساعة، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.

وأعلنت الحكومة الباكستانية اتخاذ “إجراءات صارمة” في مواجهة “التهديدات الهندية”، وقالت إنّها ستعتبر أي محاولة من الهند لوقف إمدادات المياه من نهر السند “عملا حربيا”.

وتتقاسم الهند وباكستان بموجب معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي، 6 أنهار، تم تخصيص مياه الأنهار الشرقية (سوتليج وبيس ورافي) للهند، في حين أن الأنهار الغربية الثلاثة (السند وجهيلوم وشيناب) تذهب إلى باكستان.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان اليوم “لن نسمح بأي مس بسيادتنا وأمننا.. ملتزمون بالسلام لكننا لن نسمح لأحد بالاعتداء على سيادتنا وحقوقنا.. قواتنا المسلحة ستبقى مستعدة للدفاع إزاء أي مغامرة متهورة”.

هذا وأكدت الخارجية الباكستانية أن المستشارين الدفاعيين الهنود غير مرغوب فيهم بباكستان وعليهم مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

المصدر: مواقع إخبارية