وفد من حزب الله سلم وليد جنبلاط دعوة لحضور تشييع السيدين الشهيدين نصر الله وصفي الدين

زار وفد من حزب الله ضم النائب حسن فضل الله ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا الاربعاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بحضور النائب وائل أبو فاعور.

وقد سلم الوفد جنبلاط دعوة لحضور تشييع الأمينين العامين السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

يذكر ان حزب الله يقيم يوم الاحد 23 شباط/فبراير الجاري تشييع السيدين الشهيدين نصر الله وصفي الدين، وذلك بمراسم تشييع استثنائية في المدينة الرياضية في بيروت بحضور شعبي ورسمي لبناني وعربي واسلامي ودولي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام