لقاء روسي أميركي في السعودية

وصل الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف إلى العاصمة السعودية الرياض، لإجراء محادثات ثنائية مع وفد أمريكي.

وقال أوشاكوف في حديث له “الأمر الرئيسي هو البدء في تطبيع حقيقي للعلاقات بيننا وبين واشنطن”، واضاف أن “هناك أشخاصا جادين هناك، وقد جئنا أيضا بنهج جاد”، وأشار الى أن “الوفد الروسي وصل إلى السعودية حصريا لإجراء اتصالات ثنائية مع نظرائه الأمريكيين ولن تكون هناك أي مفاوضات ثلاثية”.

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع في الرياض الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن “الجانب الروسي سيمثله لافروف وأوشاكوف، وسيناقشون مع نظرائهم الأمريكيين استعادة مجمل العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التحضير للقاء زعيمي البلدين والمفاوضات المحتملة لتسوية الوضع في أوكرانيا”.

ووفقا لقناة “سي إن إن” الأميركية فإن “وفد الولايات المتحدة إلى الرياض يضم وزير الخارجية ماركو روبيو ومساعد الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي مايك والتز والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف”.

وأجرى فلاديمير بوتين وترامب محادثة هاتفية يوم الأربعاء الماضي، استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة، وقد أفاد بيسكوف ان “الرئيسين ناقشا قضايا تتعلق بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، بالإضافة إلى تسوية الوضع في أوكرانيا”، وأشار إلى أن “واشنطن هي الطرف الرئيسي لموسكو في قضايا تسوية الأزمة”.

المصدر: روسيا اليوم