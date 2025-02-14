الحريري: مسؤوليتنا ترميم الجسم اللبناني الواحد كما كانت كلنا مواجهة العدوان الاسرائيلي

قال الرئيس سعد الدين الحريري “اليوم بعد عشرين سنة رجعنا الى الساحة لنقول لرفيق الحريري اشتقنا لك”، وتابع “أنحني امام كل الشهداء في كل المناطق وارفع رأسي بالتضامن الذي عبرتم عنه واستقبلتم النازحين وقلتم بالفعل لا بالكلام ان لبنان واحد”، وأكد “كما كانت مسؤوليتنا كلنا ان نواجه العدوان الاسرائيلي مسؤوليتنا ترميم الجسم اللبناني الواحد” .

ورأى الحريري في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ20 لاستشهاد والده الرئيس رفيق الحريري ان “حل الازمة الاقتصادية مسؤولية الجميع واليوم هناك فرصة ذهبية أصبح لدينا رئيس جمهورية وحكومة جديدة”.

وتوجه الحريري الى أهل الجنوب والبقاع والضاحية بالقول “أنتم شركاء في هذه الفرصة ومن دونكم لا يمكن أن تتحقق، أنتم شركاء في فتح جسور العلاقة مع الأخوة العرب وشركاء في إعادة الإعمار”، وتابع “الأهم أنتم شركاء بقوة في إعادة الاعتبار للدولة، التي وحدها بجيشها وقواها الأمنية ومؤسساتها، تحمي اللبنانيين، كل اللبنانيين”.

وقال الحريري إن “مشروع رفيق الحريري دستور الطائف وبناء الدولة وتطوير المؤسسات والحفاظ على سيادة الدولة”، واكد “نحن داعمون للعهد والحكومة وكل مجهود لبناء دولة طبيعية لنستعيد دور لبنان في العالم”، وتابع “نحن مع الجيش اللبناني وخروج الاحتلال الاسرائيلي من كل القرى التي يتواجد فيها”.

واعتبر الحريري ان “المشكلة مع رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الهروب من المسؤولية، الهروب من السلام إلى الحرب، مشكلة احتلال وقتل وتشريد شعب ولا يمكن أن تحل لا على حساب مصر ولا على حساب الأردن ولا من حساب المملكة العربية السعودية”.

وقال الحريري “بعد عشرين سنة رفيق الحريري حاضر وجمهوره حاضر في هذه الساحة وبكل ساحاتنا ، جمهور رفيق الحريري ليس فقط تيار المستقبل، الذي كان وسيبقى تيار الاعتدال، تيار إعادة الإعمار، تيار الدولة، تيار المؤسسات، تيار الحريات، تيار العروبة والحداثة والانفتاح والعيش الواحد بين كل اللبنانيين”، وتابع “نحن باقون معكم في كل الاستحقاقات الوطنية وكل شيء بوقته حلو”.

من جهة ثانية، قال الحريري “نعلن دعمنا لاستقرار سوريا وافضل العلاقات الندية من دولة الى دولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام