مراسل المنار: قوات العدو تواصل اعتداءاتها على قرى الحافة الأمامية وممتلكات المدنيين و تحرق منازل ومنشئات مدنية والية بوكلن وجرافة في بلدة عديسة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 09:24

مراسل المنار: قوات العدو تواصل اعتداءاتها على قرى الحافة الأمامية وممتلكات المدنيين و تحرق منازل ومنشئات مدنية والية بوكلن وجرافة في بلدة عديسة

منذ 17 mins 13 February، 2025
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