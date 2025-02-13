مراسل قناة 14 العبرية: المعدات الهندسية الثقيلة أصبحت عند مدخل معبر رفح في طريقها إلى غزة كيف لرئيس الوزراء أن ينكر ذلك؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 14:00

مراسل قناة 14 العبرية: المعدات الهندسية الثقيلة أصبحت عند مدخل معبر رفح في طريقها إلى غزة كيف لرئيس الوزراء أن ينكر ذلك؟

منذ 2 ساعة 13 February، 2025
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