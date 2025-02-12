نائب رئيس مجلس الوزراء: بدأنا اجتماعاتنا في لجنة صياغة البيان الوزاري والجو جيد جداً

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري، في تصريح له بعد لقائه مع متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس، المطران إلياس عودة، إلى أن “اللبنانيين يتطلعون إلى حكومة قادرة على إخراجهم من الأزمات الكثيرة التي أُنزلت بهم، والحكومة ستسعى للسير في هذا الطريق”. وأضاف: “قد لا تُصنع المعجزات في يوم واحد أو يومين، لكنها حكومة عازمة على تحقيق الإصلاح من أجل الإنقاذ، وهذا الإنقاذ هو إخراج لبنان من عمق الأزمة التي أصابته”.

وأشار إلى أن “ما أصاب اللبنانيين من مآسٍ في الحرب الإسرائيلية على لبنان، وما أصابهم قبل ذلك على صُعُد المعيشة، يدعونا للعمل بجدية كبيرة لكي نستدعي دعماً حقيقياً لإنقاذ لبنان”، مؤكداً أن “أمامنا نافذة على المستقبل، وستعمل الحكومة متضامنة على ألا تُضيّع هذه الفرصة”.

وعما إذا كانت هناك معوقات في صياغة البيان الوزاري، قال: “بدأنا اجتماعاتنا البارحة، وكان جو لجنة صياغة البيان الوزاري جيداً، وقد بدأ العمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام