هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة في شمال المغرب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 02:04

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة في شمال المغرب

منذ 9 mins 11 February، 2025
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