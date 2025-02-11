لجان المقاومة في فلسطين: انتصار الثورة الإسلامية في إيران أحيت روح الجهاد والمقاومة في قلوب ونفوس المجاهدين المؤمنين الصادقين من أبناء الأمة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 11 2025 - 11:16

لجان المقاومة في فلسطين: انتصار الثورة الإسلامية في إيران أحيت روح الجهاد والمقاومة في قلوب ونفوس المجاهدين المؤمنين الصادقين من أبناء الأمة

منذ 1 ساعة 11 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة