نواب في الكنيست يقاطعون كلمة نتنياهو ويتهمونه بمحاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 17:52

نواب في الكنيست يقاطعون كلمة نتنياهو ويتهمونه بمحاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار

منذ 21 mins 10 February، 2025
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