الخارجية الفلسطينية: حقوقنا ليست للبيع والمساومة ونطالب مجلس الأمن بممارسة دوره – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 17:52

الخارجية الفلسطينية: حقوقنا ليست للبيع والمساومة ونطالب مجلس الأمن بممارسة دوره

منذ 39 mins 10 February، 2025
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