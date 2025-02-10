ترامب: أعتقد بأنني أستطيع التوصل إلى اتفاق مع مصر والأردن فنحن نعطيهم مليارات الدولارات كل عام – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 17:52

ترامب: أعتقد بأنني أستطيع التوصل إلى اتفاق مع مصر والأردن فنحن نعطيهم مليارات الدولارات كل عام

منذ 1 ساعة 10 February، 2025
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