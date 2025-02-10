ترامب: لن يحظى الفلسطينيون بحق العودة بموجب خطّة السيطرة على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 10 2025 - 17:52

ترامب: لن يحظى الفلسطينيون بحق العودة بموجب خطّة السيطرة على غزة

منذ 1 ساعة 10 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة