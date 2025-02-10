مراسل المنار: توغل دبابة صهيونية باتجاه الاطراف الشمالية لبلدة يارون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 16:06

مراسل المنار: توغل دبابة صهيونية باتجاه الاطراف الشمالية لبلدة يارون

منذ 55 mins 10 February، 2025
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