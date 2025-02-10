الجيش الإسرائيلي يعاود اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 12:22

الجيش الإسرائيلي يعاود اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية

منذ 35 mins 10 February، 2025
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