قناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو: رجعت من زيارة تاريخية لأميركا ستغير وجه الشرق الأوسط و”إسرائيل” لأجيال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 12:22

قناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو: رجعت من زيارة تاريخية لأميركا ستغير وجه الشرق الأوسط و”إسرائيل” لأجيال

منذ 1 ساعة 10 February، 2025
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