المعهد الأمريكي: زلزال بقوة 7,6 درجات يضرب منطقة البحر الكاريبي وتحذير من تسونامي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 02:22

المعهد الأمريكي: زلزال بقوة 7,6 درجات يضرب منطقة البحر الكاريبي وتحذير من تسونامي

منذ 7 mins 9 February، 2025
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