قوات الاحتلال تواصل عمليات التفتيش والتخريب خلال مداهمة منازل الفلسطينيين في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 02:22

قوات الاحتلال تواصل عمليات التفتيش والتخريب خلال مداهمة منازل الفلسطينيين في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة

منذ 1 ساعة 9 February، 2025
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