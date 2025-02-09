قوات الاحتلال تحاصر مخيم نور شمس شرق طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 9 2025 - 05:26

قوات الاحتلال تحاصر مخيم نور شمس شرق طولكرم

منذ 2 ساعة 9 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة