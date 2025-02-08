الصحافي حسن عليق: الموفدة الأميركية مورغن أورتاغوس بعثت برسالة اعتذار صباح اليوم إلى رئيس الجمهورية بسبب ما تفوّهت به من منبر قصر بعبدا أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 23:16

الصحافي حسن عليق: الموفدة الأميركية مورغن أورتاغوس بعثت برسالة اعتذار صباح اليوم إلى رئيس الجمهورية بسبب ما تفوّهت به من منبر قصر بعبدا أمس

منذ 1 ساعة 8 February، 2025
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