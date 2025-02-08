وزير الخارجية الإيراني : أدعو إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء منظمة التعاون الإسلامي بشأن خطة ترامب في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 8 2025 - 21:44

وزير الخارجية الإيراني : أدعو إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء منظمة التعاون الإسلامي بشأن خطة ترامب في غزة

منذ 15 mins 8 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة