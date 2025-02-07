معهد “الأمن القومي الإسرائيلي”: 231 عملية هجومية نفذها الفلسطينيون خلال 2023-2024 في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 7 2025 - 08:52

معهد “الأمن القومي الإسرائيلي”: 231 عملية هجومية نفذها الفلسطينيون خلال 2023-2024 في الضفة الغربية

منذ 23 mins 7 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة