فلسطين اليوم : قوات الاحتلال تدفع بجرافات عسكرية إلى مدينة طوباس بالتزامن مع استمرار عدوانها منذ ساعات الصباح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2025 - 11:56

فلسطين اليوم : قوات الاحتلال تدفع بجرافات عسكرية إلى مدينة طوباس بالتزامن مع استمرار عدوانها منذ ساعات الصباح

منذ 31 mins 2 February، 2025
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