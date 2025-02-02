في أول زيارة خارجية له.. أحمد الشرع يصل إلى السعودية

وصل الرئيس المعين من قبل الإدارة العسكرية في سوريا أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية يلتقي خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ويرافق الشرع في زيارته وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وهذه أول زيارة رسمية منذ توليه المنصب في 29 كانون الثاني الفائت.

ومن المقرر أن يجري الشرع مباحثات مع ابن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين لبحث المستجدات في سوريا، والخطط الموضوعة لتثبيت الأمن والاستقرار وآفاق العلاقات بين دمشق والعواصم العربية والجهود المبذولة لرفع العقوبات، بحسب قناة “العربية” السعودية.

ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية إن الشرع سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسيبحث معه عددا من الملفات، منها ملف رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يتجه الرئيس #أحمد_الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.#سانا pic.twitter.com/Sj1hI9wPEf — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 2, 2025

وسبق أن قال “أسعد الشيباني”، إن السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها، وعبر في منشورات على منصة “إكس”، عن شكره للرياض على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة.

ومطلع الشهر الفائت، أجرى وفد سوري رفيع المستوى ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، زيارة إلى السعودية التقى خلالها عدداً من المسؤولين في المملكة.

وفي 24 كانون الثاني الفائت، أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان زيارة إلى دمشق، التقى خلالها أحمد الشرع، ونقل له تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

يشار إلى أن الشرع أكد في وقت سابق رغبته بتعزيز العلاقات مع الدول العربية وعلى رأسها السعودية، كما أبدى إعجابه برؤية السعودية 2030 وأعرب عن أمله في نقل التجربة إلى سوريا.

المصدر: مواقع