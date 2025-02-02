أبو الاء الولائي يبحث مع أسامة حمدان الأوضاع في المنطقة

استقبل الأمين العام لكتائب سيد الشهداء الحاج أبو الاء الولائي، السبت، القيادي في المكتب السياسي لحركة حماس أسامة حمدان. واستعرض الطرفان مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة وأهم المتغيرات التي أفرزتها معركة طوفان الأقصى، لا سيما بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة ودخول صفقة تبادل الأسرى حيّز التنفيذ.

وقدم حمدان شرحًا مفصلًا عن الأوضاع في غزة، مستعرضًا صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته التي كانت الركن الأساس لما تحقق من انتصارات، مؤكدًا أن الإسناد الذي قدمته وحدة الساحات كان العامل الأبرز لتحقيق النصر، مشيدًا بالدور الفاعل للعراق مرجعيةً وشعبًا وحكومةً ومقاومة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته الحقّة.

من جانبه، أكد الولائي أن ما قدمه العراق للقضية الفلسطينية هو أقل الواجب، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استمرار العمل وفق مفهوم وحدة الساحات ورفع مستوى الجهوزية خلال المرحلة القادمة وفقًا لما تقتضيه الحاجة.

المصدر: موقع المنار