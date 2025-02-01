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February 1 2025 - 20:34

الجيش اللبناني: انتشرنا في عيترون وسط تمادي العدو باعتداءاته في عدة بلدات

منذ 2 ساعة 1 February، 2025
الجيش اللبناني
لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها السبت ان وحداتها العسكرية انتشرت في بلدة عيترون الجنوبية بالتنسيق مع “اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار”، وسط تمادي العدو الإسرائيلي في اعتداءاته بما فيها حرق المنازل في عدة بلدات.

وقال البيان “انتشرت وحدات عسكرية في بلدة عيترون – بنت جبيل في القطاع الأوسط ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism)، وسط تمادي العدو الإسرائيلي في اعتداءاته بما فيها حرق المنازل في عدة بلدات منها عيترون – بنت جبيل ورب ثلاثين والعديسة – مرجعيون، إلى جانب غارتَين على آليات كانت تشارك في عملية انتشال جثامين الشهداء في بلدة الطيبة – مرجعيون”.

واضاف البيان انه “في ظل هذه الاعتداءات، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة في بياناتها الرسمية، والتقيد بإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة، والتنسيق مع السلطات المحلية، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم”، ولفت الى ان “الجيش يتابع مواكبة المواطنين في البلدات الحدودية، كما يواصل العمل على تطبيق القرار ١٧٠١ وتنفيذ الإجراءات الميدانية الضرورية في عدة مواقع في منطقة جنوب الليطاني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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