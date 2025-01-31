الهجرة من “إسرائيل”.. الأسباب والنتائج

تتزايد المعلومات والأخبار عن ارتفاع أعداد المستوطنين الصهاينة الذين يغادرون كيان العدو الاسرائيلي، خاصة في الفترة التي تلت توقف العدوان على لبنان وغزة وسريان اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهتين.

وبعد مرور عشرات السنوات على تأسيس الكيان الاسرائيلي على أنقاض فلسطين وعلى حساب حقوق شعبها، ظهرت الوعود الكاذبة التي كانت تطلق من قبل القيادات الصهيونية لليهود حول العالم لحثهم على السفر الى الكيان والإستيطان فيه، وتبين مع الوقت ان “جنة عدن” التي وعدوا بها ما هي إلا كذبة اخترعتها قيادات الصهيونية العالمية بالتنسيق مع الأنظمة الاستكبارية في الغرب، بينما الواقع فيه الكثير من الصعوبات والتعقيدات التي تفوق -في كثير من الاحيان- الأوضاع في البلدان الاصلية.

وهنا تطرح تساؤلات عديدة عن الأسباب الحقيقية التي تدفع المستوطنين للهروب من “إسرائيل” على الرغم من كل القوة التي تمتلكها بدعم اميركي غربي واضح؟ عل الأسباب الحقيقية تتعلق بالاوضاع الامنية بعد الحرب على جبهتي غزة ولبنان ام ان الامر يتعلق بالاوضاع الاقتصادية الضاغطة ام ان هناك اسباب اخرى؟ وهل الهدف من الرحيل هو العودة الى المواطن الأصلية أم ان الامر يتعلق بفترات مؤقتة قد يعود من بعدها المستوطنين الى أرض فلسطين المحتلة؟ وهل تسمح القيادات الصهيونية الحاكمة في الكيان باستمرار هذه الهجرة العكسية بما يؤدي الى ضرب كل المشروع والحلم الصهيوني بموطن لهم في المنطقة؟

حول كل ذلك، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي أيمن علامة إنه “عند تأسيس الكيان الصهيوني كانت هناك عدة مرتكزات لإستمرارية هذا الكيان والزعم بأنه كيان الأمن لجميع يهود العالم”، وتابع “إلا ان مرور الوقت وبروز تحولات في البيئة الإستراتيجية للكيان بدأ يبرز السؤال عن ماهية هذا الكيان ووظيفته الى أن وصل السؤال حول الوجود؟”، واضاف “عندما صرح بن غوريون ان هذا الجيش هو جيش الشعب، يقصد بأن الجيش وظيفته الاولى اجتماعية وليست فقط عسكرية، لان هناك مشكلات مجتمعية بالكيان حول من هم الآباء المؤسسين للكيان بالإضافة الى الصراع الطبقي والصراع الاثني العرقي والصراع السياسي المتمثل بين اليسار واليمين”، واعتبر ان “كل ذلك أدى الى شعور المواطن اليهودي بعدم جدوى البقاء في الكيان الصهيوني”.

ولفت علامة في حديث لموقع قناة المنار الالكتروني الى انه “في 7 أكتوبر 2023 سقط مرتكز الردع وحماية مستوطني غلاف غزة”، وتابع “وعاد السؤال عن الوجود يطرح بقوة في أوساط الكيان الصهيوني وايضا برزت إيحاءات وتصريحات عن عدم اعطاء سكان الأطراف في الكيان الأهمية نفسها لسكان الوسط(غوش دان) وهذا برز ايضا عند مستوطني شمال فلسطين المحتلة ايضا”، بالإضافة الى ما سببته أزمة التعديلات القضائية وإجراء عدة انتخابات في الكنيست على صعيد المجتمع الإسرائيلي من انقسامات حتى وصلت الى المؤسسة العسكرية وتصريح الرئيس الأسبق للكيان بأن المجتمع الإسرائيلي هو اليوم عبارة عن 6 طوائف”.

وأشار علامة الى ان “ما زاد من الخوف والتفكير بترك الكيان هو ما قامت به هو فتح جبهة الاسناد اللبنانية لقطاع غزة ومن ثم توسع الحرب”، واوضح ان ذلك “أدى الى ازدياد الانقسامات المجتمعية والسياسية في الكيان وعدم حماية الجبهة الداخلية وخاصة من حيفا الى تل أبيب، حيث نجحت المقاومة بتغيير نمط العيش لدى المستوطن وهذه نتيجة من نتائج الإسناد”، ولفت الى ان “فشل الحرب الاسرائيلية على لبنان وغزة بتحقيق أهدافها، اعاد طرح التساؤلات الجدية حول البقاء وجدواه في هذا الكيان وعن جدوى وجود الكيان”.

وقال علامة إن “إسرائيل تعيش عدة انقسامات مجتمعية عامودية حادة هي ليست وليدة اليوم بل هي تاريخية تتمثل بين الحريديم والعلمانيين والغرببيين والشرقيين”، واضاف “زاد من بروز هذه الانقسامات هزيمة الكيان الصهيوني في حربه الأخيرة وعدم تحقيق الجيش لأهدافه”، ولفت الى ان “ازمة تجنيد الحريديم تزيد من الانقسامات داخل الكيان وتشكل قنبلة موقوتة قد تنفجر بالائتلاف الحكومي الحالي وبكل المستوى السياسي الاسرائيلي”.

بالمحصلة، فإن كيان العدو يعاني على صعد مختلفة أبرزها في المجال الامني حيث يعيش في حالة من التوتر الدائم، بالاضافة الى ضغوط اقتصادية جمّة ترفع من فاتورة المعيشة للفرد، فهذه الاسباب وغيرها تجعل فرضية “العيش الرغيد” في الكيان المؤقت أكذوبة ما عادت تنطلي على أحد، ما يؤكد انه على المدى البعيد هو كيان غير صالح للحياة ولو تم دعمه بشتى الطرق إلا ان تراكم النقاط سيدفع اكثر فأكثر باتجاه زواله في لحظة معينة تتجمع فيها كل العناصر المطلوبة لأفوله.

المصدر: موقع المنار