مراسل إذاعة جيش العدو: في استعراض القوة الذي أقامته حماس في ميناء مدينة غزة أسلحة قنص وقاذفات RPG حماس تحاول إثبات أنها لا تزال صامدة وليس فقط بالكلاشنيكوف – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 09:48

مراسل إذاعة جيش العدو: في استعراض القوة الذي أقامته حماس في ميناء مدينة غزة أسلحة قنص وقاذفات RPG حماس تحاول إثبات أنها لا تزال صامدة وليس فقط بالكلاشنيكوف

منذ 30 mins 1 February، 2025
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