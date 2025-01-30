الأمم المتحدة: الأونروا تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية

أعلنت الأمم المتحدة أن “الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بالقدس الشرقية”.

وقال المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك إن “موظفي الوكالة يواصلون تقديم مساعداتهم وخدماتهم للمجتمعات التي يساعدونها”، وتابع “كما أن عيادات الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، مفتوحة، والعمليات الإنسانية تتواصل في غزة”، مشيرا إلى أن “موظفي الوكالة الأجانب في إسرائيل غادروا هذا البلد”.

يذكر ان الكنيست في كيان العدو الاسرائيلي أصدر قانونا دخل حيز التنفيذ الخميس يقطع علاقات سلطات الاحتلال بالوكالة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية