بوتين يهنئ ترامب ويؤكد الانفتاح للحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة بشأن أوكرانيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه، وأكد انفتاح موسكو على الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة بشأن أوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي الاثنين “نحن منفتحون على الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة بشأن الصراع الأوكراني ولكن الأمر الأكثر أهمية هو إزالة الأسباب الجذرية للأزمة، والتي تحدثنا عنها عدة مرات، هذا هو الشيء الأكثر أهمية”.

وتابع بوتين “نرى في تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب وأعضاء فريقه الرغبة في استعادة الاتصالات المباشرة مع روسيا، والتي قطعتها الإدارة المنتهية ولايتها، دون أي خطأ من جانبنا”، واضاف “كما نسمع تصريحاته حول الحاجة إلى بذل كل ما في وسعه لمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة”.

وشدد بوتين على أن “روسيا لم ترفض الحوار مطلقا، وكنا دوما على استعداد للحفاظ على علاقات تعاون سلسة مع أي إدارة أمريكية. وقد تحدثت عن هذا الأمر مرارا”، وأضاف “ننطلق من حقيقة أن الحوار سيتم على أساس المساواة والاحترام المتبادل، مع الأخذ في الاعتبار الدور المهم الذي تلعبه البلدان في عدد من القضايا الرئيسية المدرجة على الأجندة الدولية، بما في ذلك تعزيز الاستقرار الاستراتيجي والأمن”.

وفي وقت سابق، أكد ترامب إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى الدخول في مواجهة عسكرية مع روسيا، ويذكر أن ترامب قد أعلن مرارا أنه سيتمكن من حل النزاع في أوكرانيا إذا فاز في الانتخابات.

المصدر: روسيا اليوم